Si è aperta a Matera la 3° edizione di Roots-in, la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini, che quest’anno vede TTG Italia media partner. Un anno importante per questo segmento, protagonista delle strategie incoming 2024.

Il turismo delle radici rappresenta oggi una strada per ovviare ai problemi generati dall’overtourism attraverso la riscoperta delle tradizioni locali e dei piccoli borghi. “Tre anni fa è stata per noi una scommessa che possiamo dichiarare vinta”, commenta Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata. “Quando si punta su qualcosa di interesse sia per gli operatori sia per le istituzioni, occorre andare avanti. Siamo qui – prosegue – perché la nostra regione è convinta che il turismo delle origini sia un’occasione in più per farci conoscere sui mercati internazionali grazie al rinvigorimento dei legami tra gli italo discendenti e i loro territori di origine”.

L’edizione 2024 di Roots-in è dedicata al Made in Italy, che insieme al turismo delle radici racconta una storia di appartenenza, coinvolgendo oltre 80milioni di persone nel mondo, spesso discendenti di emigrati all’estero che sentono il desiderio di riconnettersi con proprie origini. Un viaggio che, come conclude Bardi “non è solo geografico ma anche emotivo, finalizzato a riscoprire la propria identità”.