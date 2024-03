Turismo in Italia in crescita nel 2023, ma a due velocità

Turismo in crescita in Italia, ma a due velocità. Lo dicono i dati elaborati da Srm, centro studi collegato a Intesa Sanpaolo, secondo cui nel 2023 l’industria dei viaggi nella Penisola ha conosciuto una fase di forte ripresa della domanda, che però ha interessato maggiormente l’area settentrionale.

In valori assoluti, riporta ilsole24ore.com, lo scorso anno lo Stivale ha registrato circa 431 milioni di presenze, in aumento del 4,6% sul 2022.

Al Sud, però, la crescita delle presenze si è attestata a +2,5%, ben al di sotto della media nazionale.

Le cause del gap

Le cause di questo gap, rivela il monitoraggio Srm, sono molteplici: dal rialzo dei generale dei prezzi alla distribuzione dei flussi internazionali nelle altre mete del Mediterraneo, ripartite dopo la stagione del Covid; per poi arrivare a episodi più specifici, come la chiusura dello scalo di Catania nel cuore della stagione estiva.

In questo scenario però una regione si è distinta. Si tratta della Campania, dove la crescita delle presenze è stimata al 5%.