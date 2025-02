Il turismo culturale in Italia continua a registrare un andamento ottimo. Lo dice il Report sul Turismo Culturale 2025 di The Data Appeal Company. Le attrazioni culturali registrano un sentiment di 92/100, superiore a quello di altri comparti turistici.

Secondo Isnart, le principali motivazioni di viaggio in Italia sono il patrimonio culturale (43,9%), i siti Unesco (37%) e le grandi città (31,3%). Le città d'arte, come Roma e Firenze, riscontrano un picco di visite durante i ponti e le festività. Nel 2024, i visitatori provengono per il 34,8% dall'Italia, seguiti da Germania (6,8%) e Francia (6,1%). Le coppie (45%) sono il gruppo più numeroso, seguite dalle famiglie (29%).

Nonostante un calo del 14% nelle tracce digitali, il turismo culturale resta forte, con un focus crescente sulla gestione della reputazione online.

Tra le attrazioni più amate, il Colosseo resta al 1° posto, mentre la Fontana di Trevi sale al secondo. Il Museo Leonardo da Vinci di Firenze supera gli Uffizi per interesse digitale, dimostrando come la visibilità online influenzi il successo delle strutture culturali.

Il sentiment globale per l'offerta culturale italiana cresce a 86/100 e Firenze, Roma e Napoli, ottengono valutazioni superiori a 90/100. Le tariffe medie aumentano del 6-7%, evidenziando una domanda turistica sostenuta, nonostante una lieve flessione nella saturazione delle strutture.