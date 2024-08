“Parliamo un vero e proprio rinascimento del turismo, favorito dalla ripresa dei collegamenti aerei tra Tokyo, Roma e Milano operati da Ita Airways e All Nippon Airways”. Queste le parole di soddisfazione con cui l’Ambasciatore italiano a Tokyo Gianluigi Benedetti ha commentato i dati più recenti sui flussi turistici da e per il Giappone.

Gli arrivi italiani nel Paese - ha spiegato nel corso del convegno organizzato a Tokyo dal Ministero del Turismo e dall’Enit in occasione della tappa giapponese del Tour Mondiale dell’Amerigo Vespucci e del Villaggio Italia - hanno registrato un picco di 131mila nel 2023, una cifra record confermata dalla tendenza dell’anno in corso. Anche il flusso di turisti giapponesi verso l’Italia, ha sottolineato come riportato da Ansa, è esploso, con “numeri assoluti raddoppiati rispetto al 2022 e soggiorni diventati più lunghi, con le presenze alberghiere addirittura triplicate raggiungendo quota 440mila”.