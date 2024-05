Turismo naturalistico, il Piemonte stanzia 5,1 milioni di euro

È stata fissata per il 14 giugno 2024 la data ultima per la presentazione delle domande per ottenere il finanziamento della Regione Piemonte dedicato alle infrastrutture per lo sviluppo del turismo rurale. Lo stanziamento complessivo è di 5,1 milioni di euro e il bando prevede il finanziamento delle spese per la realizzazione, adeguamento e ampliamento di infrastrutture turistiche nelle zone di collina e di montagna, utilizzabili dalla collettività e collocate in aree pubbliche o, per infrastrutture che richiedono la registrazione nella rete del patrimonio escursionistico.

In particolare, il progetto può riguardare la realizzazione e di itinerari escursionistici, infrastrutture leggere per lo sviluppo di attività sportive e turistiche, pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e di continuità, nonché bivacchi e aree di sosta. Rientrano anche infrastrutture leggere per lo sviluppo del turismo naturalistico.

La spesa ammessa per ogni domanda, spiega Italia Oggi, sarà compresa tra il minimo di 50mila e il massimo di 250mila euro. L’aliquota di sostegno è pari alle seguenti percentuali, in rapporto alle spese giudicate ammissibili: 90% per i soggetti pubblici, 80% per i soggetti privati e 90% per i partenariati tra soggetti pubblici e privati.