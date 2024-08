Turismo nautico in ascesa: l’analisi di Spartivento Group

Non si arresta la crescita del turismo nautico in Italia, che ha fatto registrare una continua progressione dall’era Covid. Quest’anno, secondo le stime della società di charter Spartivento Group, il giro d’affari del comparto charter nautico dovrebbe fare registrare una nuova crescita pari al 10 per cento, grazie soprattutto al numero di settimane vendute.

A trainare la crescita sono in particolare gli stranieri e in particolare i tedeschi e i polacchi. Per Spartivento Group questo si traduce in un 2024 in oltre 16mila persone già movimentate. “Per il settore sono numeri importanti che contribuiscono a tracciare un quadro più completo sull’apporto del turismo nautico al Pil italiano – sottolinea la società in una nota -. Nelle ultime indagini, infatti, è stato stimato che il settore raggiunge il valore di 28 miliardi di euro dando lavoro a più di 100mila addetti. Non è poi da sottovalutare, secondo la Spartivento, un altro dato comparativo: nel largo campo outdoor, fra cui spiccano i camper, la spesa del turista che va per mare è il doppio rispetto agli altri, tirando fuori dal portafoglio circa 146 euro al giorno contro gli 85 dei vacanzieri outdoor”.