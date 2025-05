Turismo slow, Marche autentiche lungo il Cammino dei Cappuccini

Il Cammino dei Cappuccini, nato da un’idea di Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini delle , punta ad ampliare la rete dei viaggiatori.

Con quasi 400 chilometri e 17 tappe, il Cammino rappresenta un viaggio nel cuore delle Marche tra natura, cultura e spiritualità.

Per rafforzare la propria presenza, il Cammino ha affidato a The Gate Communication il compito di ampliare la visibilità del progetto, non solo sui media di settore, ma anche verso viaggiatori consapevoli, famiglie, giovani, community di camminatori e turisti alla ricerca di esperienze slow.

“Il Cammino dei Cappuccini è un progetto che coniuga natura, cultura, spiritualità e comunità – dichiara Valerio Tavani, responsabile ufficio sampa di The Gate Communication –. Un’esperienza che parla ai nuovi trend del turismo sostenibile e rigenerativo. Siamo orgogliosi di contribuire alla sua valorizzazione, intercettando nuovi target e motivazioni di viaggio oltre il turismo religioso”.

“Il nostro desiderio – aggiunge Sergio Lorenzini – è che il Cammino non sia solo un tracciato da percorrere, ma un invito a rallentare per porsi in ascolto del battito più profondo della vita che ci riporta all’armonia con noi stessi, con il creato, con le comunità che abitano queste terre. Abbiamo voluto tracciare una via che racconta la bellezza e la semplicità francescana, che apre porte e cuori. Collaborare con chi sa tradurre questo messaggio in comunicazione è un passo importante per far conoscere questa esperienza a chi è in cerca di senso, non solo di mete”.

Quello che si propone è più di un viaggio esperienziale: è un itinerario spirituale attraverso le Marche, dalla gola del Furlo ai boschi dell’eremo di Fonte Avellana, dai laboratori della carta di Fabriano ai vigneti del Verdicchio di Cupramontana. Il Cammino attraversa borghi ricchi di storia come Cagli, San Severino Marche, Camerino e Offida, custodi di teatri, chiese affrescate, artigianato e tradizioni enogastronomiche.