Turismo sportivo in Valle d’Aosta, La Thuile ospiterà i Campionati di Sci Femminile

La Thuile è ancora al centro di grandi eventi internazionali che celebrano lo sport. La località valdostana ospiterà infatti, il 14 e 15 marzo, tre gare di Coppa del Mondo di Sci Femminile: una discesa e un Super G sulla pista n.3 Franco Berthod, la più ripida d’Italia, cui si aggiungerà anche il recupero di una gara di velocità giovedì 13 marzo.

“I lavori procedono alacremente, sia in pista che nell’organizzazione generale dell’evento” afferma Daniele Collomb, presidente di Funivie Piccolo San Bernardo, che prosegue: “Le condizioni sono ottime, grazie a una consistenza del manto nevoso che ci fa essere molto ottimisti. Siamo dunque pronti ad ospitare sulla mitica pista n.3 Franco Berthod per la terza volta la Coppa del Mondo Femminile di sci alpino, questa volta - aggiunge - ancora più interessante per l’Italia, visto l’altissimo livello mostrato dalle nostre atlete azzurre, e nello specifico dalla valdostana Federica Brignone”.

Per quanto riguarda i piani di accesso al pubblico stesso, verranno apportate modifiche alla viabilità e potenziato il trasporto pubblico, così da facilitare l’arrivo degli spettatori. I biglietti per il superG già esauriti e le richieste per le altre gare sono numerose.

“Siamo davvero felici e orgogliosi di poter ospitare, dopo cinque anni e per la terza edizione, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile - dichiara Stefano Collomb, presidente del Consorzio Operatori Turistici La Thuile - e l’intera comunità gioisce per questo traguardo raggiunto che valorizza ulteriormente la qualità del comprensorio sciistico internazionale Espace San Bernardo, in primis, ma vanta anche un contesto naturalistico selvaggio, potente e magnifico”.