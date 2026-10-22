Turismo termale: il 60% della spesa è della domanda internazionale

“Il termalismo è una risorsa preziosa per il sistema Italia”. Lo ha scritto la premier Giorgia Meloni in un messaggio letto dal presidente di Federterme Renzo Iorio in apertura dell'assemblea pubblica “Dove nasce la longevità: il futuro delle terme italiane”.

Un sistema termale, quello italiano, che si articola in 320 stabilimenti diffusi su tutto il territorio nazionale. Vale 24 milioni di presenze l'anno, con 2 milioni e 800mila clienti e determina un impatto economico di oltre 5 miliardi di euro. Il 60% della spesa è generata dalla domanda internazionale, e un turista termale su 2 appartiene alla fascia altospendente, con una spesa media di 256 euro al giorno. Un sistema che, anche attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, eroga ogni anno circa 13 milioni di prestazioni.

“Io dico sempre che siete protagonisti del turismo sanitario e del wellness, aggiungo sempre la parola 'wellness' perché secondo me è come la parola 'longevità' che è il cuore di questa vostra assemblea, è un’altra parola chiave”, ha aggiunto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.