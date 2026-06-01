Turismo Torino e Provincia, numeri in crescita nel bilancio

Incremento del valore di produzione dell’8% e aumento di capitale per Turismo Torino e Provincia che oggi ha approvato il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2025.

“Sono stati anni di intenso lavoro che ci hanno condotto al pieno raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati, fra i quali ri-efficientare l’Ente, stimolandone le risorse interne con particolare attenzione al bilancio di esercizio. La società nel 2025 ha mantenuto un virtuoso equilibrio di bilancio il cui valore di produzione è cresciuto dell’8% rispetto l'esercizio precedente e ha raggiunto la dimensione più significativa degli ultimi 14 anni se si esclude il ricavo di entità eccezionale dell’esercizio precedente – dice Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino e Provincia -. Altri risultati raggiunti quello di riaccendere una frequente interlocuzione con gli stakeholder e le istituzioni, di riattivare la presenza sui territori con l’individuazione di referenti territoriali dedicati, rivendicando la qualità delle numerose azioni di progettazione e di attuazione. A questo si è affiancato il piano di digitalizzazione, che ha permesso l’implementazione di tre processi strategici: la gestione delle risorse umane, la gestione degli acquisti e la gestione informatica”.



Dal punto di vista del marketing e della promozione, Turismo Torino sciorina numeri di livello: circa 40 eventi promozionali in Italia e all’estero tra fiere e workshop, 27 gli operatori qualificati aderenti al Registro Operatori Incoming, oltre 600 le agenzie di viaggio, tour operator, Ota e Cral che programmano la destinazione; circa 100 i giornalisti della carta stampata, online e digitali ospitati annualmente e 27 le guide turistiche nazionali ed estere aggiornate. Dal 2024 un nuovo portale turismotorino.org, 275k follower sui social Facebook, Instagram, Linkedin, Tik Tok, YouTube, l’apertura del canale ufficiale WhatsApp e di un nuovo sistema di prenotazione eventi.

Sempre in termini numerici, la performance dell’accoglienza presenta oltre 1,2 milioni di visitatori accolti, con oltre 3.200.000 di informazioni turistiche evase. Gli uffici turistici sono passati da 13 a 16. Oltre 300k Torino+Piemonte Card vendute per un fatturato di 11 milioni oltre 6.600 persone con i vari Welcome Tour® a Torino e in provincia; 4.700 le Merende Reali® servite, circa 2.500 persone hanno preso parte alle visite di impresa Made in Torino. Nuovi prodotti lanciati: Extra Vermouth, 7.500 richieste, Mangèbin che conta circa 70 ristoranti in Torino e provincia in sinergia con la Cciaa, cicloturismo UpSlowTour su incarico dell’Unione Montana del Pinerolese, Via Francigena for All, “Torino. Dire, fare, vedere design. Una Città Creativa Unesco” e “Residenze Reali Sabaude: un territorio da Re”.

L’Atl ha anche tracciato i prossimi obiettivi: “Tourism New Deal”, che vuole consolidare la governance, allargare la partecipazione degli stakeholder e attuare il piano strategico “Il racconto di Torino – The Torino Tale” grazie alla partecipazione al progetto VivaCity lanciato dalla rete internazionale City Destinations Alliance con un obiettivo chiaro, quello di un turismo che generi valore duraturo per il territorio e le comunità.