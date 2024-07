Turisti a Cogne in elicottero, quanto costerebbe l’idea di Santanchè

Ha suscitato qualche perplessità l’annuncio del ministro del turismo Daniela Santanchè di voler portare i turisti a Cogne, isolata a causa dell’alluvione, in elicottero. “È un’idea che farà bene alla Valle d’Aosta - ha sostenuto Santanchè - e alla comunità di Cogne: piuttosto che mettere le persone in cassa integrazione, chiudere le strutture alberghiere, chiudere la comunità, lavoreremo per far arrivare i turisti ad Aosta, prelevarli con l’elicottero e portarli a Cogne”.

Ma quanto costerebbe attuare questo progetto? A fare i calcoli ci ha pensato lastampa.it. L’elenco prezzi della Regione per le Opere pubbliche, riferimento a livello regionale per il costo orario nel trasporto di cose e persone, parla di un prezzo di 32,58 euro più Iva al minuto con un Aérospatiale AS 350 Ecureuil, il classico elicottero utilizzato in questi giorni per lo sgombero dei turisti da Cogne verso Aymavilles. Il volo da Aymavilles a Cogne e ritorno (o viceversa) richiede 20 minuti: in totale, il costo di un solo viaggio è di 795 euro. Un Ecureuil porta cinque persone, oltre al pilota: sono 159 euro a persona, a cui va aggiunto il volo di ritorno. Sono così 1.590 euro, pari a 318 euro a persona per ogni soggiorno.

I prezzi potrebbero scendere in caso di accordi con operatori privati, ma si parla sempre di 27 o 28 euro al minuto, Iva esclusa.

Ma l’idea di Santanchè si scontra anche con la legge regionale sul volo in montagna, che salvo eccezioni - come l’evacuazione dei turisti in caso di pericolo - vieta il volo in elicottero all’interno delle aree protette (Cogne è ai margini del Parco nazionale del Gran Paradiso) e “per tutte le zone site ad altitudine superiore a 1.500 metri” di quota. Cogne è a 1.534 metri.