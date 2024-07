Uber Boat in Laguna: il servizio è arrivato a Venezia

Uber Boat sbarca a Venezia. La società, dopo aver lanciato Uber Black e Taxi nelle principali città del Veneto lo scorso febbraio, arriva in laguna grazie alla partnership con una realtà consolidata e già operativa nel territorio veneziano nel settore della mobilità di noleggio con conducente di auto e motoscafi.

Il servizio avrà imbarcazioni dedicate, ciascuna in grado di trasportare fino a 6 passeggeri (oltre allo skipper), operanti tra pontili d’attracco autorizzati, circa 200, dislocati intorno alla Laguna di Venezia. Obiettivo di Uber nel lungo periodo è quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di operatori locali autorizzati, per offrire una sempre maggiore possibilità di scelta agli utenti dell’app e portare i vantaggi della tecnologia Uber a un numero crescente di operatori veneziani.

Gli utenti potranno prenotare gli spostamenti in barca direttamente dall’app di Uber, selezionando il punto di imbarco e la destinazione specifici per le proprie esigenze.

“Siamo entusiasti di introdurre un servizio innovativo come Uber Boat nella nostra app a Venezia. Questo lancio rappresenta una pietra miliare per Uber in Italia e dimostra il nostro impegno a offrire soluzioni di mobilità alternative e complementari, andando infatti ad affiancare il trasporto tramite taxi e Ncc lanciato a febbraio - ha dichiarato Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia -. Siamo orgogliosi di lavorare con gli operatori locali, di adattarci alle loro specifiche esigenze e di dare loro l’opportunità di accedere a un’app che conta oltre 150 milioni di utenti attivi in tutto il mondo”.