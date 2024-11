Uber Italia partner della Carta Giovani Nazionale

Uber Italia è partner della Carta Giovani Nazionale. Attraverso la convenzione con l’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni, Uber garantirà riduzioni sui servizi di trasporto Uber Black e Taxi, operati da autisti NCC e taxi e disponibili in 15 città italiane.

Gli utenti potranno così beneficiare a tariffe agevolate di tutta l’offerta dell’app.

“Una collaborazione che sottolinea l’impegno di Uber ad essere un partner strategico per l’innovazione e il miglioramento dei servizi di mobilità in tutta Italia”, commenta Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia. “Il nostro obiettivo è favorire la diffusione di una mobilità sempre più accessibile e sostenibile, specialmente tra le nuove generazioni che sono sempre meno propense all’utilizzo del veicolo privato in favore di nuove e più efficienti opzioni di trasporto”.