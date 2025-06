Uber lancia transfer in elicottero e barca lungo la Costiera

Le Costiera entra nel mirino di Uber. La società ha infatti annunciato una nuova serie di servizi di trasporto che affiancano al tradizionale transfer in auto anche voli in elicottero e viaggi in barca.

I nuovi servizi disponibili sull’app Uber includeranno trasferimenti privati in elicottero andata e ritorno per Capri, crociere di lusso lungo la Costiera Amalfitana e una nuova modalità per evitare le folle in aeroporto, grazie alle corse prenotate in anticipo.

“In Uber, il nostro obiettivo è aiutare i clienti a raggiungere qualsiasi destinazione, ovunque si trovino - dice Anabel Diaz, vice president EMEA Mobility di Uber -. L’Italia sta rapidamente diventando una delle mete turistiche più popolari sulla nostra piattaforma, con viaggiatori che si affidano all’app Uber per rendere i loro spostamenti in vacanza più semplici. Quest’estate, vogliamo aggiungere una serie di esperienze indimenticabili che renderanno i viaggi via terra, mare o aria ancora più magici”.

Uber Copter permetterà ai turisti di prenotare trasferimenti privati in elicottero tra Sorrento e Capri direttamente tramite l’app Uber. Con partenza da un eliporto a Sorrento, il nuovo servizio offrirà a gruppi fino a 6 persone un’escursione a Capri a bordo di un elicottero a doppio motore e doppio pilota. I trasferimenti da e per l’eliporto saranno inclusi da qualsiasi punto della Costiera.

Uber Boat, invece charter privati fino a 12 persone che salperanno dal porto turistico di Sorrento. Uber offre una crociera di 4 ore lungo la costa a bordo di un elegante gozzo. Ogni uscita include uno skipper dedicato, oltre a snack e bevande di cortesia.

Sia Uber Copter che Uber Boat saranno prenotabili in anticipo tramite Uber Reserve da qualsiasi località in Italia a partire dal 25 giugno, con un preavviso minimo di 48 ore. I servizi estivi saranno operativi ogni sabato e domenica, dal 26 luglio al 24 agosto.

Uber amplierà inoltre le sue opzioni di trasporto via terra, lanciando il servizio di corse programmate - Uber Reserve - lungo la Costiera per questa estate.