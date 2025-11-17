Uber, utenti Italiani in aumento

“Il numero di italiani che utilizzano Uber è cresciuto del 50% in un solo anno. Oggi, l'80% dei nuovi passeggeri sono residenti italiani, non turisti”. Lo ha detto Anabel Díaz, vice president mobility di Uber Emea intervenendo all'assemblea nazionale dell'Anci. Un chiaro segnale di come l’interesse per la piattaforma stia crescendo anche tra la popolazione della Penisola.

In tutta Europa il contributo economico di Uber ha raggiunto 24 miliardi di euro lo scorso anno, creando oltre 1 milione di opportunità di guadagno e facendo risparmiare ai cittadini 48 milioni di ore di viaggio non necessarie.