Uk: i prezzi pacchetti estivi per l’Italia aumentano del 7,4%

Il caro vacanze colpisce anche l’Inghilterra. L’associazione dei consumatori Which? ha fatto i conti con l’andamento dei prezzi nel Regno Unito, arrivando alla conclusione che le tariffe sono cresciute più dell’inflazione.

L’analisi di oltre 8mila pacchetti vacanze estivi per l’Europa ha evidenziato che i prezzi sono aumentati del 4,2% anno su anno, con 7 delle 10 mete analizzate il cui aumento è superiore all’inflazione (ferma al 2,5%).

La meta che è aumentata di più, come riporta ttgmedia.com è il Mar Nero in Bulgaria, i cui prezzi sono cresciuti dell’11,5%. Ma anche i pacchetti per l’Italia hanno fatto registrare una progressione notevole, pari al 7,4% (da 1.163 a 1.249 sterline per persona in media). Aumentano in particolare Lago di Garda e Salento (che crescono rispettivamente di 94 e 81 sterline per persona)