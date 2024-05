Umbria, ‘cuore verde d’Italia’, presenta la sua estate

L’Umbria, cuore verde d’Italia, torna a pulsare in vista dell’estate. L’occasione per presentare il nuovo palinsesto di eventi che animeranno la prossima stagione è stata offerta dall’anteprima della mostra dedicata a Gae Aulenti ospitata alla Triennale di Milano. “L’archistar ha vissuto anche in Umbria, dove ha realizzato diverse opere fra le quali l’aerostazione dell’aeroporto San Francesco di Perugia – ha spiegato Antonella Tiranti, dirigente del Servizio Turismo presso la regione Umbria -. Proprio negli spazi della Triennale, all’interno della mostra dedicata a Gae Aulenti, è stato ricostruita in scala 1:1 una porzione dello scalo, concepito in maniera molto diversa rispetto agli aeroporti contemporanei”.

Durante la serata animata dalle specialità enogastronomiche portate a Milano da 20 piccoli produttori locali, i riflettori si sono accesi sugli eventi in programma nei prossimi mesi e sul binomio cultura-arte. A cominciare dal Festival dei Due Mondi, in programma a Spoleto dal 28 giugno al 14 luglio e da Umbria Jazz, di scena a Perugia dal 12 al 21 luglio.

Non solo grandi eventi però, ma anche tanto spazio alla musica, con ‘Umbria che spacca’, in calendario a Perugia dal 3 al 7 luglio, Orvieto Sound festival’ dal 25 al 28 luglio e ‘Suoni controvento’, festival di arti performative che si svolgerà fra la Rocca Maggiore di Assisi, Corciano, Norcia e Gualdo Tadino nella prima decade di agosto.

La tradizione rivive poi nella Giostra della Quintana di Foligno e nel Mercato delle Gaite di Bevagna, quest’ultimo in programma dal 19 al 30 giugno.

Nel fittissimo calendario di eventi un ruolo centrale spetta naturalmente anche all’Umbria Film Festival.

Infine, sotto il profilo artistico anche la Galleria Nazionale dell’Umbria avrà un ruolo di primo piano, con un programma intenso, messo a punto dal nuovo direttore Costantino d’Orazio.