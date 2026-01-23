Un 2026 di crescita per i piccoli Comuni turistici italiani

Cresce l’appeal dei piccoli Comuni, la cui importanza per delocalizzare l’offerta turistica italiana sarà al centro di uno degli incontri previsti oggi nell’agenda del Forum Internazionale del Turismo a Milano. Secondo le stime dell’istituto Demoskopika, i 2600 piccoli Comuni italiani a vocazione turistica potrebbero arrivare a registrare nel 2026 oltre 21,3 milioni di arrivi (+5,3% rispetto al 2025) e circa 79,9 milioni di presenze (+6,9%), con una permanenza media di 3,7 giorni. Gli arrivi degli stranieri salirebbero a oltre 10,2 milioni, con una crescita dell’8%, mentre le presenze raggiungerebbero i 40,3 milioni, in aumento del 10%.
Più lieve l’incremento del mercato italiano, che con 11,2 milioni di arrivi e 39,6 milioni di presenze migliorerebbe del 3%. Sul piano economico la spesa turistica media per soggiorno potrebbe attestarsi intorno ai 760 euro, raggiungendo un totale di 16,2 miliardi di euro, pari all’11% di quella complessiva nazionale, con un incremento del 10,1% rispetto al 2025.
Nell’incontro ‘Open to territorio’ di oggi pomeriggio al Forum alcuni sindaci porteranno le loro testimonianze di best practice delle piccole località a vocazione turistica.