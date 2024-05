Un ticket anche per le Dolomiti: la provocazione di Messner

Una provocazione, ma non troppo. Per difendere l’equilibrio fragile del territorio, in particolare quello delle Dolomiti, sarebbe necessario far pagare un ticket di ingresso sul modello di quello di Venezia.

La proposta arriva da una delle voci più autorevoli delle montagne, Reinhold Messner, che, si legge su repubblica.it, suggerisce di introdurre un ticket sia per la città di Cortina sia per i principali luoghi delle Dolomiti, un po’ come avviene nei parchi statunitensi.

Questo, secondo Messner, servirebbe per preservare le montagne da un turismo ‘aggressivo’.

La proposta è però già stata cassata dal sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi. “La fragilità della montagna va gestita in maniera diversa rispetto alle proposte arrivate da Messner. Ritengo che non si possa precludere l'accesso a chi viene qui, perché non si può chiudere e basta – dice -. È necessario studiare un progetto ampio che comprenda anche le modalità di gestione di queste chiusure e dell'eventuale ticket da pagare”.