L’Italia fuori dai circuiti di massa. L’app Unexpected Italy, creata da Elisabetta Faggiana e Salvo Losito, vuole porsi come antidoto all’overtourism, suggerendo agli utenti itinerari e location meno visitate ma non per questo meno affascinanti.

Il dato di partenza, come racconta corriere.it, è che il 70% dei visitatori vede l’1% del Paese, creando un sovraffollamento in alcune zone.

L’app è stata lanciata inizio agosto e consente di creare percorsi personalizzati in base a luoghi, botteghe e strutture ricettive selezionate dai due creatori.

I luoghi e le imprese vengono scelte anche con l’aiuto di esperti e appassionati.

Per ora sono 4 le destinazioni presenti: Vicenza, Bassano del Grappa, Roma e Venezia. Ma l’obiettivo è espandersi in tutta la penisola.