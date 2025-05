Cresce l’attrattiva della vacanza in villa e con essa si fa spazio la necessità, tra gli ospiti della ricettività upper level, di rigenerare corpo e mente. Un trend nuovo, che Emma Villas nel suo osservatorio estivo intercetta e definisce lo ‘Healiday’, un mix tra ‘to heal’ e ‘holiday’ che nasce in risposta al bisogno di una pausa che vada oltre la semplice vacanza, all’insegna del comfort e delle experience personalizzate. Un soggiorno che, dunque, non si limiti a far staccare dalla routine quotidiana, ma diventi occasione per rinascere a livello fisico e psicologico.

Le sue caratteristiche? In base all’indagine di Emma Villas dev’essere una vacanza lontana dal caos urbano (per il 79,3% degli intervistati), a contatto con la natura (77,5%), che garantisce la possibilità di “svegliarsi senza sveglia” (74,2%), offrire comfort (inteso come “massima comodità e servizi a disposizione”, 69,7%), privacy (67,8%), silenzio (62,5%) e disconnessione digitale (53,4%) oltre a permettere di sentirsi assistito e coccolato (64,6%).

Italia destinazione preferita

Quasi la totalità del campione intervistato ha in programma una o più vacanze nei prossimi 12 mesi: 3 su 10 ne prevedono una, mentre un 65,6% ne ha in programma più di una. L’Italia si conferma la destinazione preferita, scelta come meta unica dal 43,4%, mentre 3 su 10 prevedono di alternare vacanze in Italia e all’estero. Le regioni del Sud e la Sardegna sono le mete più ambite: la Sicilia spicca col 29,4%, seguita dal Salento (26,1%), dalla Costiera Amalfitana (24,1%), dal Sud Sardegna (18,1%) e dalla Costa Smeralda (16,2%).

Questo desiderio di viaggiare si combina, dunque, con un focus crescente sul benessere e sulla rigenerazione; una visione quasi unanime sul fatto che la vacanza sia un’opportunità fondamentale per prendersi cura di sé e tornare alla vita quotidiana rigenerati.

“La villa, nel suo concetto più puro, incarna perfettamente l’essenza della Healiday - commenta Giammarco Bisogno, amministratore delegato di Emma Villas -. Non è solo un luogo dove soggiornare, ma garantisce agli ospiti una dimensione privata e permette di staccare completamente dalla routine, immersi nella natura, godendo di comfort e servizi esclusivi”.

Tra gli altri trend emersi per quest’estate la crescente popolarità delle mini-vacanze di 3 o 4 giorni, la volontà di viaggiare con i propri amici a quattro zampe e la ricerca di vacanze su misura per la famiglia dove, accanto alle esperienze condivise con i bambini (interessano il 12,2%), vi sia anche la possibilità per i genitori di ritagliarsi momenti di relax e rigenerazione personale, magari usufruendo di servizi come babysitting o kids club.

Italiani in aumento

I clienti italiani di Emma Villas quest’anno sono in crescita del 3% rispetto al 2024: “Il nostro Osservatorio - riporta Bisogno - registra oltre 5.400 settimane prenotate riferite all’intero anno 2025, per un valore complessivo del venduto che è pari a circa 28,2 milioni di euro, in crescita del 4,15% rispetto ai 27 milioni dello stesso periodo nel 2024. La permanenza media dei soggiorni si attesta a 1,37 settimane, un dato in leggero incremento rispetto all’1,27 settimane registrato nel 2024. Parallelamente, il prezzo medio a settimana ha raggiunto 5.200 euro, mostrando un aumento rispetto ai circa 4.640 dell’anno precedente”.

L’Italia rappresenta l’11,74% delle prenotazioni totali, classificandosi al terzo posto tra le nazionalità di provenienza, preceduta da Regno Unito (15,73%) e USA (13,51%). Seguono, poi, la Germania, attualmente in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, verosimilmente a causa della sfavorevole congiuntura economica interna, e i Paesi Bassi.