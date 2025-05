Vacanze ‘on the road’: attese quasi 70 milioni di presenze

La vacanza open air piace sempre più. Quest’anno sono previste 67,7 milioni di presenze per quanto riguarda il turismo ‘on the road’, con una ricaduta media sul territorio di quasi 100 euro al giorno, spesi prevalentemente in prodotti alimentari locali.

Secondo uno studio di Ergo, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa riportato dal Sole 24Ore, su 13 giorni di vacanza si consumano in media 9 pasti fuori dal camper. Il 72% di chi sceglie la casa su ruote viaggia in Italia, visitando piccoli borghi e luoghi meno turistici a beneficio dei negozi, bar, ristoranti dei territorio oltre ovviamente nei campeggi e nelle aree sosta. Una forma di turismo che, secondo lo studio, genera un impatto ambientale inferiore rispetto alle vacanze in auto e hotel, con una riduzione del 30% delle emissioni e del 27% del consumo di acqua.

La stagione 2025 si preannuncia di crescita per il turismo outdoor in Italia e a trainare il comparto è ancora una volta il mercato estero, per il quale si prevedono oltre 38 milioni di presenze (+1% rispetto al 2024), mentre secondo i dati dell’Osservatorio del turismo outdoor 2025 di Human Company l’impatto economico diretto del settore attorno ai 4,97 miliardi di euro, e se alla spesa diretta si aggiunge anche quella indiretta e l’indotto, si può arrivare ad una previsione di circa 8,85 miliardi di euro.

Secondo un’indagine di Enit sui trend del turismo italiano, emergerebbe una correlazione diretta tra l’export dei nostri prodotti ed il turismo in arrivo. Le eccellenze del Made in Italy che vengono portate a casa come “souvenir” o regali per amici e parenti, sono una sorta di “biglietto da visita” e attraggono turisti. In primis il settore dei prodotti agroalimentari: i principali Paesi destinatari delle esportazioni agroalimentari del Belpaese sono Germania (15,4%), Stati Uniti (11%), Francia (11%) e Regno Unito (6,8%).