Valle d’Aosta: estate a due velocità, agosto in forte crescita

E’ stata un estate dai due volti quella della Valle d’Aosta, che si prepara a incontrare gli attori del mercato turistico nel prossimo appuntamento di TTG Travel Experience a Rimini dal 9 all’11 ottobre. Se infatti da una parte giugno e luglio, complice anche le avverse condizioni atmosferiche, hanno fatto registrare numeri in calo in particolare per la componente italiana, agosto è stato all’insegna del ribaltone.

Nel mese clou gli italiani sono aumentati sia in termini arrivi (144.366, +8,22%) sia di presenze (576.008, +5,65%). Allo stesso modo i turisti giunti dall'estero sono cresciuti sia come numero (98.697, +16,76%) sia in termini di notti trascorse (196.507, +17,47%).

Ora lo sguardo è già puntato sulla stagione invernale, durante la quale sono previsti appuntamenti come la Coppa del Mondo di Sci alpino discesa e SuperG femminile a La Thuile e la Coppa del Mondo di Snowboardcross a Cervinia. “Lo sport è un potente richiamo per appassionati provenienti da tutto il mondo che, attirati da queste grandi manifestazioni, avranno modo di scoprire le meraviglie dei nostri territori e magari di cimentarsi sulle piste dei loro campioni – sottolinea l’assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques - ciò non riguarda soltanto gli sport invernali e il turismo della neve, ma anche un appuntamento come la Coppa del Mondo di MTB, che sarà di casa a La Thuile per le tre stagioni 2025, 26 e 27”.