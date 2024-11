Valle d’Aosta, estate con numeri in crescita

Arrivi e presenze in aumento per il periodo giugno-settembre in Valle D’Aosta.

La Regione ha registrato un totale di 671.858 turisti, con un incremento dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, e 1.813.577 notti, con un +2,91% anno su anno.

Anche per la Valle d’Aosta vale il trend già registrato da molte regioni italiane, con gli arrivi domestici in calo e l’incremento degli stranieri. Gli italiani sono infatti diminuiti del 5,36% per gli arrivi (in totale 358.960) e dell’1,84% per le presenze (593.904); gli stranieri, per contro, hanno fatto registrare un balzo sia per il numero di turisti (312.898, +10,96%), sia per le notti (593.904, +14,29%).

Un dato di cui tenere conto è rappresentato dall’incidenza degli affitti brevi: escludendo questa tipologia di alloggio, rispetto alla stessa stagione dell’anno passato, l’estate 2024 farebbe segnare un calo del 5,51% delle presenze (-97.133) e del 3,18% degli arrivi (-21.020).

A incidere sono anche i dati negativi di luglio, conseguenza dell’alluvione, con un -4,98% di presenze e -6,91% di arrivi.