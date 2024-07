Con la riapertura della strada di accesso a Cogne, prevista per sabato 27 luglio, la Valle d’Aosta torna a guardare con ottimismo alla stagione estiva, intenzionata a lasciarsi definitivamente alle spalle il dramma dell’alluvione del 29 e 30 giugno.

Per informare i turisti sullo stato delle infrastrutture e dei servizi regionali, tornati alla piena operatività, la regione sta diffondendo alcuni brevi video, in formato reel sui social e su YouTube, rispondendo alle domande dei potenziali visitatori, con l’obiettivo di sottolineare come la gran parte delle località non abbia subito danni.

Il messaggio promozionale, spiega La Stampa, arriverà anche sui principali quotidiani nazionali: “La Valle d’Aosta - dice l’assessore regionale al Turismo, Giulio Grosjacques - aspetta i turisti. Con la notizia della riapertura della strada regionale per Cogne vogliamo dare anche il messaggio che non si è fermato nulla”.

Rinnovato anche il portale web www.lovevda.it, in cinque lingue, gestito dall’assessorato regionale al Turismo in collaborazione con l’Ufficio regionale del turismo. Il sito è stato riorganizzato, con immagini d’impatto, brevi video e informazioni dettagliate per l’intera offerta turistica valdostana. Per Grosjacques è “un restyling che non stravolge l’impostazione per chi è abituato a utilizzarlo, ma che si rinnova del tutto, proponendo 600 pagine e oltre 2.300 schede solo per le attività estive”.