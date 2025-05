Valtellina, l’estate in una mappa

La Valtellina è salda in sella per l’estate. Grazie agli eventi di caratura mondiale come il Giro d’Italia, alle manifestazioni gastronomiche e al clima mite, le presenze italiane e straniere aumentano in media stagione.

“Mentre storicamente trionfava lo sci, negli ultimi anni si registra un pareggio al 50% di presenze estive e invernali, con permanenza fino a una settimana di belgi, olandesi e nordeuropei” spiega Manuel Pozzoni, marketing manager Apf Valtellina.

Per facilitare l’orientamento degli ospiti tra le numerose attività, la nuova Cartina 100 + Idee in Valtellina illustra ogni aspetto della destinazione, dai parchi e sentieri ai siti culturali e prodotti dop, comprendendo i vicini Engadina e lago di Como.

In italiano, inglese e tedesco, e in formato cartaceo in Infopoint o digitale al sito www.valtellina.it