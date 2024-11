Veneto, 2 milioni di euro per i nuovi club di prodotto

Il Veneto appoggia i club di prodotto finanziando con ulteriori 2 milioni di euro la seconda edizione del bando ‘Costituzione e sviluppo di club di prodotto costituiti nella forma di reti di imprese’. “Il bando - spiega l’assessore al Turismo Federico Caner - è destinato all’organizzazione e alla gestione di prodotti e servizi che possano rispondere alle esigenze dei turisti e a specifici segmenti della domanda turistica, sulla base di analisi di mercato. Potranno beneficiare di questo contributo le reti di imprese composte da almeno 9 micro, piccole e medie imprese, di cui almeno la metà con sede operativa in Comuni veneti”.

Saranno concessi contributi per sostenere l’ideazione di club di prodotto (analisi di mercato, individuazione di nicchie e segmenti della domanda, attività di benchmark con buone prassi, formazione, strumenti innovativi); l’avvio e costituzione e lo sviluppo di club di prodotto, e l’utilizzo di figure professionali (assistenza tecnico specialistica) di supporto per favorire il coordinamento tra le imprese aderenti e nel rapporto con la domanda di mercato. Il bando è già disponibile sul Bur regionale e l’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 10 del 5 novembre 2024 fino alle ore 17 del 24 aprile 2025.