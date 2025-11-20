La Giunta comunale di Venezia ha approvato la delibera sul contributo di accesso alla città per il 2026. Due le fasce di pagamento per i visitatori giornalieri: 5 euro per chi paga entro quattro giorni dall’accesso e 10 euro per chi effettua il pagamento nei quattro giorni precedenti l’ingresso in città.
Questo strumento si applicherà dalle 8,30 alle 16 durante 60 giorni selezionati nel periodo compreso tra il 3 aprile e il 26 luglio, con l’intento dichiarato di regolamentare i flussi di chi, senza pernottamento, affolla la città per poche ore. “L’obiettivo - ribadisce una nota del Comune lagunare - è rafforzare il ricorso alla prenotazione anticipata, migliorando la capacità di gestione dei flussi turistici”.