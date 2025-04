È ripartito con le vacanze di Pasqua il “contributo per Venezia”, che garantisce il diritto di accesso alla città lagunare, dal venerdì alla domenica nei mesi di maggio, giugno e luglio. Raddoppiate, rispetto lo scorso anno, le giornate previste a pagamento, passate da 29 a 54.

Le prenotazioni del ticket, al momento sospese, riprenderanno dal 4 maggio.

Il biglietto, spiega Ansa, ha un costo di 5 euro se prenotato per tempo e di 10 euro per chi lo acquista una volta arrivato in città. Lo scorso anno il 75% dei visitatori di Venezia ha acquistato il ticket ridotto online, mentre solo il 25% lo ha richiesto al proprio arrivo.

“Prevediamo di incassare circa 1 milione e mezzo di euro, che andranno per ridurre le tasse ai veneziani” ha dichiarato Simone Venturini, assessore al Turismo della città lagunare.

Roberto Saoncella