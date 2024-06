Vfs Global: “Il nuovo visto europeo favorirà gli arrivi”

Con il nuovo visto europeo, che grazie al nuovo regime introdotto dall’Ue sarà più flessibile e avrà una durata maggiore, per i turisti indiani sarà più semplice visitare le mete del Vecchio Continente. A sottolinearlo è una nota di Vsf Global, operatore specializzato in servizi di outsourcing e tecnologia che ha di recente rinnovato il contratto con l’Ambasciata italiana in India per gestire i servizi di visto.

“Il visto Schengen consente soggiorni della durata massima di 90 giorni all’interno di un periodo di 180 giorni, in 29 paesi europei - si legge nella nota -. Un visto a ingressi multipli fornisce quindi accesso all’area Schengen per un massimo di 180 giorni in totale all’anno senza la necessità di rifare domanda per ogni ingresso”.