Via Monte Napoleone cuore del lusso, è il polo dello shopping più caro al mondo

La via del lusso più cara al mondo è via Monte Napoleone, a Milano. Secondo il ranking elaborato dalla società di consulenza immobiliare Cushman & Wakefield, gli affitti dei negozi nella celebre strada dello shopping supera persino quello della Fifth Avenue di New York.

È la prima volta - segnala il report riportato da Corriere.it - che una location europea si piazza al vertice del ranking globale.

I numeri

Nella via milanese i brand possono arrivare a investire cifre da capogiro per aprire uno store. Gli affitti, infatti, sono cresciuti del 30% negli ultimi due anni e il valore per metro quadro è passato da 8.500 euro a 20mila euro in soli dieci anni. Numeri che mostrano come la piazza milanese abbia acquisito particolare prestigio.

Non male anche la rivale capitolina, via Condotti, che si piazza al quinto posto con affitti che toccano i 15mila euro al metro quadro, valore che supera anche quello dei negozi degli Champs Elysées di Parigi.