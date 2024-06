Vicenza Preziosa, tappa imprescindibile per il segmento luxury

Il Museo del Gioiello di Vicenza trasforma la città veneta in destinazione imprescindibile per il segmento luxury e creativo. Al centro delle visite in occasione dei due appuntamenti annuali di Vicenzaoro, salone europeo della gioielleria organizzato da IEG, lo spazio espositivo di 410 mq all’interno della Basilica Palladiana, Patrimonio Unesco, è oggi il punto nevralgico di un circuito turistico a vocazione sempre più internazionale (60%).

“Nella 70a edizione di gennaio - spiega Michela Moneta, press office coordinator & media relations IEG - le presenze al salone sono aumentate del 3%, grazie ad arrivi da 141 Paesi, con Stati Uniti, Turchia e Spagna fra i principali protagonisti, ma in crescita del 3,2% anche a livello nazionale. La possibilità di vivere direttamente la grande tradizione orafa della città attraverso laboratori tematici rivolti pure a scuole e famiglie, così come cicli di workshop curati da professionisti, fa di Vicenza uno dei quattro vertici dei distretti nazionali dell’oro insieme ad Arezzo, Valenza e Torre del Greco”.

Custode di 270 tesori unici al mondo come la Corona e il Pettorale della Madonna di Monte Berico, il Museo dà vita a percorsi culturali che dalla scoperta della storica fraglia medioevale degli orefici portano alla sua rivitalizzazione attraverso i progetti di Soprana 1910, unendo nell’esclusivo itinerario Vicenza Preziosa storia del gioiello, arte palladiana ed enogastronomia di qualità.