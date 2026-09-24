Vicolungo e Castel Guelfo, gli eventi leisure dell’autunno

Occasioni da proporre anche per la componente turistica di clientela sono quelle programmate da The Style Outlets.

Castel Guelfo The Style Outlets ha incominciato oggi una serie di quattro appuntamenti speciali per celebrare il gusto. Fino al 27 settembre dalle 17 alle 19,30 i visitatori possono scoprire l’offerta gastronomica del centro attraverso degustazioni gratuite proposte dai punti ristoro.

L’iniziativa dà seguito a quanto proposto lo scorso anno in occasione del rinnovamento della food court, che ha visto l’offerta food & beverage dell’outlet ampliarsi con l’arrivo di nuovi punti ristoro e l’area food diventare ancora più accogliente.

Negli stessi giorni sarà inoltre possibile approfittare del Super Giovedì Extended, con extra sconti del 20% sul prezzo outlet nei negozi aderenti.

Si terrà, invece, il 1° ottobre alle 17 a Vicolungo The Style Outlets la finale di ‘Impiatto Forte’, il social contest di cucina dedicato all’impiattamento, che quest’anno si rinnova con una sfida che vedrà tre food creator competere sotto lo sguardo dello chef Antonino Cannavacciuolo. A raccogliere il guanto di sfida saranno Elexperience (@elexperience), creator milanese; Ludozadvisor (@ludozadvisor), che si divide tra Torino e il Salento e Soy Alejandro (@soyalejjandro), creator di Novara.

Sempre a Vicolungo The Style Outlets il 3 ottobre al pomeriggio un evento sarà dedicato al piacere della lettura, con un laboratorio creativo gratuito aperto a tutti durante il quale realizzare il proprio segnalibro. Durante il pomeriggio Luca Cena, divulgatore, libraio antiquario e content creator, terrà un approfondimento sul valore del libro, della lettura e del segnalibro.