Vicolungo The Style Outlets e TheFork, partnership per il food & beverage

Vicolungo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di Neinver, ha siglato una partnership esclusiva con TheFork, la principale piattaforma per la prenotazione online di ristoranti e leader nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager.

Questa collaborazione, la prima di TheFork con un outlet in Italia, consentirà a Vicolungo The Style Outlets di offrire agli ospiti dell’outlet la possibilità di riservare direttamente tramite l’app o il sito di TheFork un tavolo in uno dei tanti ristoranti all’interno del centro. Coloro che scaricheranno l’app TheFork per effettuare le prenotazioni riceveranno inoltre un buono speciale da spendere in uno dei bar e ristoranti di Vicolungo.

“Il food & beverage rappresenta un elemento chiave nella strategia di sviluppo del nostro centro, un ambito su cui stiamo investendo con convinzione - sottolinea Marco Cicchetti, Center Manager di Vicolungo The Style Outlets -. La collaborazione con TheFork rappresenta un’importante innovazione in questa direzione: non solo arricchisce l’esperienza fisica all’interno del centro, ma ci consente di creare una vera e propria piazza digitale, dove i visitatori possono scoprire, scegliere e prenotare il loro ristorante preferito in modo semplice e immediato”.