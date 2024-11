Vicolungo The Style Outlets rafforza l’offerta food & beverage

Vicolungo The Style Outlets investe nell’offerta food & beverage ampliando la food court nella piazza principale dell’outlet ed estendendo gli orari di apertura dei punti ristoro. Il centro ha accolto i nuovi format Miscusi e Love IT, che offrono piatti tipici della tradizione culinaria italiana come pasta e pizza, seguiti da BEFED.

A questi si è aggiunto Parmamenù, che il prossimo 1° dicembre sarà protagonista di un evento speciale: un tagliatore professionista effettuerà il tradizionale taglio di una forma di parmigiano, offrendo un assaggio gratuito a tutti gli ospiti, mentre un sommelier di Cantina Oino e farà degustare una selezione di vini. Infine, Calavera Restaurant, che ha aperto le porte negli scorsi giorni, aggiungendo un tocco messicano alla varietà della food court.

Al rinnovo dell’offerta si affianca l’estensione degli orari di apertura dei bar e ristoranti del centro, che rimarranno aperti fino alle 21 dal lunedì al venerdì e fino alle 22 nei weekend e nei giorni festivi.

Per festeggiare le new opening e i Black Days con tante offerte fino al 2 dicembre, venerdì 29 novembre Vicolungo The Style Outlets resterà aperto fino alle 22 e i punti ristoro della piazza principale fino alle 23 e ospiterà il concorso ‘Crazy Black Friday’, con in palio la nuova Citroen C3.