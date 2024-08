È partita sul canale Instagram di Vicolungo The Style Outlets la terza edizione di ‘Impiatto Forte’, il concorso social di cucina promosso dal centro che permetterà ai finalisti di sfidarsi a colpi di ‘impiattamenti’ sotto la guida attenta dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Quest’anno i partecipanti che si sfideranno nel centro non saranno più due, come nelle edizioni passate, bensì tre, e fino al 23 agosto i fan del noto chef campano e di Vicolungo The Style Outlets potranno cogliere l’occasione e divertirsi a mettersi alla prova, condividendo via Instagram Story le proprie creazioni culinarie per fare i migliori auguri all’outlet, che compie 20 anni, e taggando l’account ufficiale del centro (@vicolungothestyleoutlets).

Terminata la prima fase del contest, una giuria selezionerà i tre concorrenti che, più di tutti, avranno dimostrato creatività e attenzione ai dettagli nella realizzazione dei loro piatti. I finalisti avranno la possibilità di sfidarsi in un live show davanti allo chef, gratuito e aperto a tutti, che si terrà nella piazza principale del centro giovedì 12 settembre dalle 17.

Per il vincitore, in palio un corso di cucina nel ristorante tre stelle Michelin Villa Crespi, un set ‘I sapori di casa’ del punto smart-gourmet ‘Antonino, il Banco di Cannavacciuolo’ presente a Vicolungo The Style Outlets dal 2019, e ovviamente il trofeo di ‘miglior impiattatore’ 2024.