Visit Lazio ridisegna il logo per la campagna di promozione

Visit Lazio rinnova la propria immagine e lancia il nuovo logo che accompagnerà la campagna di promozione turistica regionale. Il brand, già online sul portale e sui social, raffigura cinque cuori colorati, uno per ciascun capoluogo, che insieme compongono un fiore. L’iniziativa rientra in una strategia che punta a valorizzare, accanto alle mete più note, anche borghi, aree interne e comunità locali. Con il claim “C’è tutto un Lazio intorno”, la campagna approda nelle 14 principali stazioni ferroviarie italiane.

A Roma Termini, dove transitano ogni giorno circa 600mila persone, dal 3 giugno è attivo per cinque mesi un infopoint multimediale interattivo. Lo spot dedicato alle province laziali sarà inoltre trasmesso sugli schermi delle stazioni coinvolte, raggiungendo ogni giorno 2,7 milioni di viaggiatori. Obiettivo: ampliare i flussi ora.