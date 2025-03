‘Credi davvero di conoscere Rimini?’ VisitRimini torna in pista con un nuovo spot televisivo che andrà in onda su La7 a partire dal 30 marzo, inaugurando una strategia di promozione mirata per il 2025.

La comunicazione televisiva si affianca a un’importante attività digitale che coinvolgerà un pubblico ampio e diversificato, raggiungendo oltre 1 milione di utenti unici attraverso campagne social e programmatic advertising.

L’obiettivo è valorizzare Rimini come destinazione turistica per 365 giorni l’anno, superando gli stereotipi e svelandone il volto autentico. “Vogliamo accompagnare gli spettatori in un viaggio alla scoperta di una Rimini rinnovata, con un lungomare riqualificato, un centro storico dal fascino unico e una doppia anima balneare e culturale - spiega Coralie Delaubert, destination manager di VisitRimini -. Lo spot emozionale si basa su parole chiave come ospitalità, curiosità, desiderio e originalità, per trasmettere l’essenza della città”.

La campagna promozionale si sviluppa su più livelli e canali, con un’attenzione particolare ai mercati esteri: lo spot, disponibile in italiano e inglese, punta a intercettare i viaggiatori di Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, Europa Orientale e Polonia, quest’ultimo Paese oggi tra le aree di maggiore interesse per il turismo riminese.

Un ruolo centrale nella strategia digitale è affidato al programmatic advertising, un sistema di acquisto automatizzato di spazi pubblicitari online che consente di raggiungere il pubblico giusto al momento opportuno, massimizzando la visibilità della campagna su diversi portali e piattaforme digitali e assicurando una diffusione mirata e altamente efficace dei contenuti. Analogamente, un investimento significativo è stato destinato alla promozione social su piattaforme ad ampia audience come Google e YouTube, con campagne mirate nelle aree servite dall’aeroporto di Rimini e lungo i collegamenti ferroviari internazionali.

L’obiettivo è incentivare il turismo incoming e rafforzare la connessione con il territorio: per questo le campagne saranno geolocalizzate per intercettare il pubblico giusto, offrendo contenuti personalizzati per diversi segmenti di viaggiatori. “VisitRimini continua inoltre il suo impegno nella promozione della destinazione a livello b2b: solo nel 2024 sono stati realizzati oltre mille 200 incontri con buyer e tour operator nei settori leisure e Mice, rafforzando il posizionamento della città nel panorama turistico internazionale. VisitRimini si propone come il partner di fiducia, offrendo non solo la classica esperienza di mare e relax, ma anche cultura, arte, enogastronomia, benessere e sport”.