VisitRimini, parte dalla Bandiera Blu il nuovo racconto del mare

Una nuova idea di mare, contemporanea, esperienziale e capace di vivere tutto l’anno. Questo il messaggio che VisitRimini, per celebrare il riconoscimento internazionale della Bandiera Blu, vuole veicolare attraverso una campagna video che porterà il nuovo racconto della destinazione nei principali punti di transito italiani, dalla capitale alla rete autostradale, fino alla televisione nazionale e ai social media.

“Il mare resta il nostro DNA, ma oggi è anche il nostro linguaggio più contemporaneo” è il concept che guida la nuova comunicazione promossa da VisitRimini, con l’obiettivo di valorizzare la trasformazione della destinazione e rafforzarne l’attrattività verso pubblici diversi, italiani e internazionali.

Un ingrediente trasversale

Oggi, infatti, il mare di Rimini non è più soltanto il protagonista esclusivo della vacanza balneare, ma è diventato un ingrediente trasversale, capace di arricchire esperienze diverse e sempre più contemporanee. Negli anni, la città ha saputo far evolvere il proprio rapporto con la costa, trasformando il mare in uno scenario dinamico, capace di dialogare con cultura, gastronomia, benessere, lifestyle e intrattenimento. La campagna vuole svelare il nuovo racconto del mare di Rimini: non più solo simbolo della vacanza balneare tradizionale, ma elemento centrale di esperienze che uniscono benessere, cultura, lifestyle, gastronomia, sport ed eventi. Un mare che diventa sfondo e protagonista di una città in continua evoluzione.

Il video della campagna “Rimini: vivila come ti senti davvero” è protagonista è già visibile sugli impianti di Grandi Stazioni a Roma, nelle stazioni di Termini e Tiburtina, per due settimane. Dal 24 maggio la campagna approderà anche sulla rete autostradale nazionale, sempre per due settimane, intercettando il grande pubblico in viaggio. Parallelamente, è in partenza anche la pianificazione televisiva su La7 e La7Cinema, on air dal 24 maggio per due settimane con numerosi passaggi in prime time. A supporto della campagna, VisitRimini attiverà inoltre una strategia social dedicata, con contenuti pensati per amplificare il nuovo posizionamento della destinazione. Il video della campagna è disponibile nelle versioni da 15 e 30 secondi sul canale YouTube ufficiale di VisitRimini.