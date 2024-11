Vivi la Sicilia tutto l’anno’: la nuova campagna della Regione

La Sicilia lancia la sua nuova campagna promozionale, con l’obiettivo di invitare i turisti a scoprire l’isola tutto l’anno.

“Con questa iniziativa - afferma il presidente della Regione Renato Schifani, ripreso da ansa.it - inauguriamo un percorso virtuoso, una strategia di comunicazione destinata a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici verso la Sicilia dall’Italia, dall’Europa e dai paesi extra Ue”.

In Italia la promozione ha preso il via il 4 novembre sui canali social e online. Tra i Paesi extra Ue, la campagna sarà diffusa nel Regno Unito e negli States.

In particolare, il video sarà trasmesso sui display di Times Square a New York con 22 passaggi giornalieri per 10 giorni.