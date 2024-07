Wedding a Roma, in arrivo nuove location per matrimoni

Una mozione cruciale per il rilancio del settore wedding a Roma è stata approvata dall’Assemblea capitolina. La mozione prevede l’istituzione di nuovi uffici dello stato civile destinati alla celebrazione di matrimoni in strutture e siti di particolare interesse storico, culturale, ambientale o turistico messi a disposizione da soggetti privati.

Questa iniziativa mira a promuovere il wedding tourism, un segmento turistico in forte crescita, che potrebbe rappresentare un notevole stimolo per l’economia locale. I consiglieri del Partito Democratico, Mariano Angelucci e Riccardo Corbucci, presidenti delle commissioni capitoline Turismo e Roma Capitale, hanno espresso grande soddisfazione. “Crediamo fermamente che il rilancio del wedding tourism possa rappresentare un importante stimolo per la promozione turistica di Roma, un impulso per le attività produttive e commerciali e un’occasione di sviluppo per l’economia del settore e del relativo indotto” hanno dichiarato.

Un mercato in forte crescita

Secondo un'indagine del Fondo Monetario Internazionale (FMI), il mercato del destination wedding è in forte crescita e si prevede che genererà, entro il 2031, un indotto di centinaia di milioni di euro per il turismo mondiale.

L'iniziativa non solo favorirà la crescita del settore turistico, ma avrà anche ricadute positive sulle attività produttive e commerciali della città, contribuendo significativamente allo sviluppo economico locale. La valorizzazione dei siti di interesse storico e culturale come location per matrimoni civili rappresenta inoltre un'opportunità per promuovere il patrimonio artistico e culturale di Roma.