Wedding tourism, Gloria Armiri ospite al convegno “Modello Puglia e nuove visioni per il turismo”

Molte destinazioni hanno portato all’ultimo TTG Travel Experience una strategia di promozione che, tra gli altri asset, punta anche sul wedding tourism. Un segmento di turismo che guarda soprattutto a determinati mercati, principalmente internazionali, e che è stato attenzionato anche durante la tre giorni di AURA The Luxury Event. Per questo Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division Italian Exhibition Group, parteciperà come speaker al convegno “Modello Puglia e nuove visioni per il turismo” durante l’evento Apulia Destination Wedding a Lecce, dal 13 al 15 novembre.

Il 14 novembre alcuni specialisti del wedding tourism si confronteranno in un talk, portando ciascuno le proprie visioni sulle potenzialità del segmento, da chi organizza gli eventi, ovvero i wedding planner, ai gestori di strutture che si propongono per questo tipo di eventi, fino alle destinazioni come la Puglia che, appunto, guarda con interesse allo sviluppo sul territorio del wedding tourism.