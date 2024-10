Il Summit globale del World Travel & Tourism Council si terrà a Roma l’anno prossimo e si svolgerà in collaborazione con il Ministero del Turismo Italiano.

La notizia arriva dopo la conclusione del Global Summit di quest’anno, che si è tenuto a Perth e ha visto la partecipazione di relatori come l’ambientalista Robert Irwin e John Kerry, il 68° Segretario di Stato degli Stati Uniti.

Sarà la prima volta in sei anni che il summit verrà ospitato in Europa, come riporta Travelpulse. L’ultima volta è stata nel 2019, quando il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, fu uno dei principali oratori.

“Il successo del nostro Global Summit del 2024 è una testimonianza dell’attrattiva e dell’innovazione durature nel settore dei viaggi e del turismo - ha spiegato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Voglio estendere i miei ringraziamenti al team di Tourism Western Australia per tutto il loro lavoro nel rendere questo Summit una realtà. La storia dimostra che tutte le strade portano a Roma e nel 2025 ciò saràcertamente vero“.

L’ultimo Global Summit ha permesso di condividere informazioni importanti sul settore turistico. Secondo i nuovi dati, l’intensità delle emissioni di gas serra del settore dei viaggi e del turismo è scesa dell’8%, sebbene il comparto abbia continuato a crescere.