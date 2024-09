Th Group scuote il mercato con una nomina di peso al vertice dell’azienda. Pare infatti ormai imminente la nomina di Alberto Peroglio come nuovo ceo della società presieduta da Graziano Debellini.

Cdp, azionista forte del gruppo insieme a Debellini, ha infatti deciso di mettere al timone un manager di provata esperienza che conosce bene sia il tour operating sia il mondo dell’ospitalità.

Sembra che soprattutto nella fase iniziale non vi saranno stravolgimenti nell’assetto organizzativo e nei vari brand del gruppo. Ma è scontata la volontà di affrontare una nuova fase di crescita.

Appare chiaro che il manager potrebbe indirizzare il prossimo piano industriale verso lo sviluppo alberghiero, rispondendo così a una volontà di Cdp. Peroglio in passato ha guidato l’area commerciale di Alpitour e poi in seguito come amministratore delegato ha compiuto la ristrutturazione di Bluvacanze. Il suo passaggio più ricordato riguarda però la fase da commissario di Parmatour con il noto risanatore Enrico Bondi. Secondo rumors di mercato lo stesso Peroglio potrebbe fare il suo esordio ufficiale con “la divisa” di Th Group già nelle prossime settimane durante TTG Travel Experience a Rimini.