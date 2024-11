Pensava di chiudere l’esercizio finanziario e tornare nel monde del calcio. Evelina Christillin è stata invece riconfermata dal ministro Giuli alla presidenza del Museo Egizio sino al 2028. Guiderà ancora una volta quella macchina da guerra turistica e culturale voluta dal direttore Christian Greco, macchina che ogni stagione macina qualcosa come 1 milione di visitatori da tutto il mondo.

E su questi risultati si vede lontano la mano di Christillin, che con il turismo ha lavorato bene per qualche stagione. La sua presidenza Enit (iniziata nel 2015) aveva infatti riportato l’interesse di numerose aziende per l’industria turistica, perché non si può negare che vanta relazioni di alto livello e una capacità di fare rete unica. Quindi ora potrà completare il Bicentenario del museo. “Si tratta di una notizia inaspettata - ha detto Christillin alla stampa -. Mi troverete mummificata tra 200 anni”.