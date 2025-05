“Il turismo di qualità non si costruisce con gli Airbnb nei garage”. Elisabetta Fabri ha deciso di partire subito all’attacco chiarendo la sua posizione sul tema scottante degli affitti brevi. La neo presidente di Confindustria Alberghi, intervenendo a Trento durante il Festival dell’Economia, ha sottolineato che si tratta “di un fenomeno dilagante e non controllato. Rappresenta una concorrenza sleale rispetto al settore alberghiero, che richiede, al contrario, investimenti ingenti sia a livello strutturale sia per le risorse umane”.

Fabri, durante il panel sul turismo che ha discusso del cambiamento necessario che si indirizzerà sempre più verso un innalzamento della qualità, ha rimarcato che “il dilagare incontrollato del fenomeno affitti brevi sta portando conseguenze sulla scarsità di alloggi per famiglie, sulla sicurezza urbana e sul tessuto sociale”.

Per Elisabetta Fabri diventa ora indispensabile “trovare soluzioni di sviluppo turistico equilibrato, con attenzione al segmento Mice”. Ma la stilettata ad Airbnb è un punto di avvio di una politica molto chiara destinata a proseguire nei prossimi mesi. La linea della nuova guida di Confindustria Alberghi appare oggi molto precisa e mirata.