“Non bisogna rincorrere la grande dimensione, ma far funzionare al meglio quella che si ha. Non è detto che una grande rete lavori meglio o consegua risultati migliori di una di media grandezza”. È la convinzione, anzi la filosofia di Ivano Zilio, presidente di Primarete Network, che a lungo ha frenato sulle affiliazioni per poi riprenderle nei mesi scorsi. Il 2024 diventa così un anno da ricordare, anche e soprattutto per il trentennale dell’azienda turistica, celebrato al Galzignano Resort Terme & Golf insieme ai fedeli agenti di viaggi con i quali condividere lavoro, idee, progetti e numeri.

Per esperienza personale, Zilio sa come funziona la Gda, e da questa ha imparato alcuni fondamenti: che “produttori e distributori sono alleati e sanno che cosa vuole il consumatore”, che “è importante comprendere che il lavoro dell’agente di viaggi cambia perché cambia la tipologia di fornitori presenti sul mercato”, ergo “intuire in quale direzione stia andando, per l’appunto, il mercato”. E sempre, rigorosamente, “unendo competenze e professionalità, perché - insiste Zilio - è su questo elemento che si regge il nostro settore”.

Infine, non fa mancare un auspicio, un sogno nel cassetto: “Sarebbe bello che tutte le associazioni di categoria si sedessero attorno a un tavolo per parlarsi e capire...”.