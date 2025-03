Marcello Mangia e il coraggio di cambiare idea

Ha cambiato parere nei confronti delle agenzie di viaggi. Non si vergogna a dirlo Marcello Mangia, lo stesso che molti anni fa disse a sua moglie che le adv non avevano futuro. Adesso ha cambiato idea e da qualche settimana ha lanciato sul mercato Mdestinations. Progetto di Mangia’s che ha portato sulle scrivanie delle agenzie una piattaforma tecnologica che “intende semplificare ogni aspetto della prenotazione”.

Mangia commentando con TTG Italia questa operazione ha spiegato: “Mancava un’offerta verticale con tecnologia avanzata e noi ci proponiamo sul mercato con un prodotto estremamente facile che conquisterà i dettaglianti. Sono certo che oggi investire in un’agenzia di viaggi sviluppata e moderna non sia più un azzardo. Servono venditori di alto livello per comprendere e gestire bene flussi in evoluzione. Ebbene sì ho cambiato idea (e sorride n.d.r.)”.

Il ceo della compagnia ammette inoltre che sta guardando anche ai mercati esteri per la sua pattuglia alberghiera. Vuole portare oltre frontiera la qualità della gestione in qualche resort di mare, ma frena sull’immediato. “Abbiamo dimostrato di essere un partner affidabile anche per fondi di investimento di respiro internazionale e mi creda, in Italia questo non è banale”. Come pensare che vi siano ancora spazi e futuro per chi vende pacchetti turistici in agenzia. Non è scontato.