L’alta gamma è ormai terreno di caccia di tutti i player del mondo crocieristico.

In molti sgomitano sul mercato per farsi spazio, alzando sempre più il livello dell’offerta. La tipologia di clientela è decisamente particolare e non è una partita semplice. Lo sa bene anche Msc che, attraverso Explora, sta provando a guadagnare terreno, perché come sostiene Gianni Onorato “nel lusso non siamo presenti come dovremmo”.

Il ceo di Msc Crociere non si nasconde dietro i soliti proclami con le classiche crescite a doppia cifra e spiega a TTG Italia che “soffrire nella fase di avvio è inevitabile. Nelle scorse stagioni abbiamo lanciato sul mercato un brand nuovo di zecca che ha affrontato competitor navigati. Bisogna inoltre considerare il mercato dove operiamo”.

In buona sostanza Onorato vuole evidenziare che nel Sud Europa la partita è più complessa, a differenza di Usa e Gran Bretagna che da tempo frequentano le crociere luxury. E soprattutto Explora dovrà anche progettare itinerari di taglio puramente luxury se vuole iniziare a ‘pesare’ anche in questo settore. Tutto questo cercando di convincere le adv italiane a scegliere il brand Msc. Operazione sfidante e non semplice, ma Onorato resta fiducioso “visto quello che siamo stati capaci di realizzare con Msc penso che si possa replicare con Explora. Serve pazienza e grande applicazione sul prodotto. Nel ’25 contiamo di avere buone soddisfazioni anche da questo segmento di mercato”.