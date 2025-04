Chiarisce che non si tratta di un ritorno all’antico, ma di una storia molto diversa.

Ramon Parisi da qualche giorno ha preso il timone di InViaggi e racconta a TTG Italia come vive il momento. “Torno in Italia dopo 8 anni - dice -. Sino a pochi giorni fa mi occupavo della direzione commerciale per l’Italia della catena spagnola Hm Hotels. Inutile dire che il tour operating mi mancava”. Parisi è il nuovo business development manager del t.o. di Aversa, un professionista noto nel settore per aver guidato l’area commerciale sempre di InViaggi per 21 stagioni, sotto la gestione di Renato Martellotti.

“Però voglio subito dire che non si tratta di un ritorno al passato, ma piuttosto di ritorno al futuro - precisa -. È un’operazione di start-up che ci vedrà attivi come generalisti, una definizione che a molti non piace, ma a cui noi, invece, crediamo”.

Da pochi giorni è entrato nella squadra Soset e senza indugi è volato in Tunisia per visionare villaggi, “perché credo molto in questa meta”.

Parisi ha una lunga esperienza di prodotto e volato e tratta con le linee aeree per alcune nuove operazioni charter (Neos e Tunisair, per fare qualche nome). La differenza di prodotto con Fruit, altro brand di Soset, sarà chiara anche al mercato agenziale e InViaggi sta valutando di aprire linee di attività su medio e lungo raggio oltre a Kenya, Zanzibar e Oceano Indiano, con “una prospettiva di arrivare a fine ‘25 con una cifra d’affari vicina a 7 milioni di euro. Lavorando su quella fascia media che ha bisogno di prodotto a prezzi accessibili. Siamo partiti in corsa e almeno per questa prima stagione dovremo andare molto veloce. Ma il mercato sono certo che risponderà bene. InViaggi si conquisterà i suoi spazi”.